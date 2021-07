Terzo mandato dei sindaci: mancano i tempi per l'approvazione della legge, si allontana l'ipotesi per Chiappori

È una corsa contro il tempo, quella di Anci, l'associazione nazionale comuni italiani che, questa mattina durante il consiglio nazionale ha deliberato il via libera al Dl Pella, che prende il nome del deputato di Forza Italia Roberto Pella, vice presidente dell'associazione, che ha presentato un disegno di legge per estendere ai sindaci la possibilità di ricandidarsi dopo il secondo mandato nei comuni tra i 3.000 e i 15.000 abitanti e eliminare il limite del terzo mandato in quelli sotto i 3.000 abitanti.

Tuttavia l'agenda parlamentare così fitta nell'ultimo periodo che vede il parlamento impegnato nella discussione del disegno di legge Zan e nella ripartizione dei fondi del recovery, pone uno stop, almeno per le prossime amministrative previste per fine settembre, alla discussione della proposta avanzata dal numero due di Anci e avallata da migliaia sindaci che si troverebbero a rinunciare alla ricandidatura.

In Liguria spettatori interessati si trovano in particolare nell'imperiese. Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori sta terminando il suo secondo mandato, ma le sirene su una possibile deroga al limite lo stanno facendo capitolare. Stesso discorso per il presidente della Provincia Domenico Abbo, sindaco di Lucinasco, che sta per terminare l'ultimo mandato. In questo caso, se il Dl Pella non dovesse passare non potrebbe ricandidarsi e la conseguenza sarebbe la necessità di andare a elezioni in Provincia, essendo un organo elettivo di secondo livello.