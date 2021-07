Sanremo: anche il consigliere comunale Artioli nel delirio azzurro di via Roma “Evviva l'Italia!” (Video)

Nella notte della grande festa per l'approdo degli azzurri in semifinale, nessuno si sottrae ai caroselli che hanno pacificamente paralizzato il centro di Sanremo, come da tradizione delle 'notti magiche'.



E così, tra i cori, le urla, la gioia di via Roma, ci siamo imbattuti anche nel consigliere comunale Andrea Artioli che, abbandonando per qualche istante il suo consueto aplomb istituzionale, ha urlato un bipartisan “evviva l'Italia!”.

La festa per la nostra Nazionale unisce tutti e le immagini di ieri sera ne sono nuova dimostrazione.