Tornei di tennis tavolo, Isaia (Lega): “Esempio e auspicio di ripartenza per il nostro territorio”

“È un enorme piacere per me segnalare che finalmente, dopo questo brutto momento buio di lockdown per tutti, anche il tennis tavolo locale riparte e lo fa alla grande con un evento che darà la possibilità di trascorrere ore spensierate all'aperto e il modo per tutti di conoscere ed avvicinarsi a questo bellissimo sport”.



Con queste parole il consigliere comunale Stefano Isaia (Lega) lancia la serie di tornei di tennis tavolo in programma a luglio e agosto.



“Mi sono confrontato stamane con il presidente Raffaele Regina e desidero condividere l'iniziativa della ASD Tennis Tavolo Regina e del Comitato Provinciale UNICEF - conclude Isaia - queste iniziative e questi tornei estivi siano l'esempio e l'auspicio di ripartenza anche per il nostro territorio”.