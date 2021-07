Taggia: venerdì torna Levà Canta, quarta edizione a base di divertimento e beneficenza

Venerdì, 9 Luglio, a Taggia, nel parcheggio Lentisco in via San Francesco, tornerà l'appuntamento estivo con Levà Canta. Quarta edizione della serata organizzata dal gruppo “Levà C’è”, in collaborazione con il Comune di Taggia e con alcuni esercenti della zona di Levà. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore del CAV – Casa Miracolo della Vita di Taggia.

Levà Canta prenderà il via alle 17 con "...un minicorso di realizzazione di “Fiori di carta Crespa”, tenuto dalla Roda Flowers, agli iscritti si fornirà tutto il materiale necessario alla creazione di un piccolo oggetto floreale; dalle 18.30 alle 19.30, una lezione di aerobica con Paoletta, per la quale chi volesse partecipare dovrà munirsi di asciugamano e possibilmente di tappetino; dalle 19.30 alle 20.30 una lezione di “Stretching dinamico” con Monica Vallini, per la quale chi volesse partecipare dovrà munirsi di calzini e asciugamano" - spiegano gli organizzatori.

"Nel frattempo gli esercenti locali con i loro menù dedicati all’evento e con i quali partecipano in prima persona alla raccolta fondi, rifocilleranno gli ospiti che potranno usufruire dell’area pic-nic “Levà Magna”. Gli ospiti sceglieranno il menù e si recheranno, in linea con le disposizioni vigenti, presso gli esercizi commerciali a ritirare il loro menù da asporto. Infine dalle 21 ci sarà l’esibizione del gruppo musicale On Soul e una esibizione a sorpresa!

Divertimento, intrattenimento, buon cibo, ottima musica ma soprattutto beneficienza. Il Centro di aiuto alla Vita supporta e aiuta le donne e le neo mamme che stanno affrontando una gravidanza o una maternità complicata, le volontarie accolgono circa 80 donne ogni anno e 150 bimbi, affiancando le donne ed i bimbi, sostenendoli con aiuti materiali, con il sostegno sulla loro genitorialità, dall’accompagnamento all’invio a liberi professionisti che collaborano con il C.a.v. - concludono gli organizzatori -