Sarà un dolce ottobre a Sanremo: in piazza Colombo arriverà ‘ChocoArt’ con artigiani da tutta Italia

Sanremo pensa già al prossimo autunno e mette le basi per gli eventi che ci accompagneranno al Natale. E sarà un dolce ottobre in piazza Colombo con ‘ChocoArt’, evento che porterà in città artigiani del cioccolato da tutta Italia a fine mese, a ridosso di Halloween.

Artigiani in piazza, animazioni a tema Halloween, spettacoli per la notte del 31 e una sfilata di streghe. E poi proiezioni sui palazzi per coinvolgere l’intera piazza nell’atmosfera della manifestazione, senza dimenticare le sculture di cioccolato.



“Per far ripartire le manifestazioni all’aperto anche in autunno organizziamo un evento che può essere interessante anche in ottica futura - commenta l’assessore Mauro Menozzi - si tratta di un’edizione zero, ma pensiamo già alle prossime”.

L’intenzione è quella di far vivere la piazza a bambini e famiglie portando bancarelle e intrattenimenti nelle settimane che portano al Natale. Una serie di eventi per coinvolgere i più piccini in un Halloween dolcissimo.