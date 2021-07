Sanremo: questa mattina alla Concattedrale di San Siro sono stati ordinati dal Vescovo tre nuovi preti

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha, da oggi tre nuovi presbiteri, don Stefano Crotta, don Marco De Francesco e don Philip Uke che con le loro storie così diverse ben rappresentano l’universalità della Chiesa, che abbraccia diverse esperienze di vita e di fede.

Don Stefano Crotta, classe 1987, è nato nel Canavese e, dopo diversi anni dedicati al lavoro in palestra e come fisioterapista, ha riscoperto la fede che da bambino gli era stata annunciata abbracciando la vocazione e lasciandosi alle spalle lavoro e affetti. Attualmente studia Filosofia a Roma e si prepara per diventare insegnante in seminario.

Originario di Loano è invece don Marco de Francesco (nato nel 1977) che ha vissuto la sua fede grazie soprattutto all’esperienza scout e che, dopo aver lavorato diversi anni come geometra, si è accorto di sentire un vuoto nella sua vita e ha deciso di ascoltare la voce del Signore e di entrare in Seminario. In questi anni ha collaborato con il cappellano del carcere di Bussana e sarà inserito nella parrocchia di Taggia.

Infine, don Philip Uke, nato nel 1978 nel sud della Nigeria da una famiglia numerosa e molto credente – sua sorella maggiore ha abbracciato prima di lui la vita consacrata – dopo i primi esami universitari, intuendo la possibilità di una felicità più grande, è entrato in una congregazione religiosa. Successivamente ha compreso che la sua vocazione era quella di diventare sacerdote diocesano ed è stato accolto nella nostra diocesi, accettando di lasciare la sua terra lontana per seguire la voce del Signore, accettando come una benedizione la possibilità di vivere il proprio ministero in un ambiente così diverso da quello natio.

Il Vescovo, Mons. Suetta, ha così introdotto la cerimonia di oggi: "

Oggi questa Parrocchia è in festa per la ricorrenza del Santo Patrono, la cui devozione coinvolge la Città di Sanremo e l’intera Diocesi. San Siro, giunto in terra matuziana appena ordinato diacono e successivamente acclamato vescovo di Genova, richiama alla nostra Chiesa l’antichità delle sue origini cristiane e la riconduce con grata memoria all’attività missionaria di chi ha lasciato la propria terra e le proprie sicurezze di vita per annunciare il vangelo.

Il diacono Siro è giunto in questa regione ligure anche allo scopo di completare la propria formazione apostolica sotto la guida del presbitero Ormisda per un’esperienza, che con linguaggio odierno, potremmo definire ‘in uscita’. Sono sufficienti pochi cenni della biografia matuziana di San Siro per coglierne un intimo nesso con l’ordinazione presbiterale di tre diaconi della nostra comunità diocesana. Don Stefano, don Marco e don Filippo, provenendo da cammini di fede diversi in relazione alla storia personale di ciascuno, in questa Chiesa hanno vissuto un tempo di discernimento e di formazione, ed oggi con il Sacramento dell’Ordine vengono consacrati al servizio del popolo di Dio, in questa sua porzione, affinché siano annunciatori del vangelo, dispensatori dei misteri della salvezza e guide sagge, amorevoli e forti dei fratelli nella fede.

Il ricordo di San Siro si è profondamente radicato nel nostro territorio fin dall’inizio perché il popolo santo di Dio, grazie al ‘sensus fidei’ di cui è dotato in forza del Battesimo, riconosce la presenza salvifica e benevolente del Signore nei gesti e nelle parole dei ministri del Vangelo. Una buona, autentica e generosa umanità è il primo segno offerto dall’apostolo per aprire la strada all’annuncio della buona notizia evangelica. Un’attitudine del genere non resta circoscritta a momenti e situazioni speciali, ma costituisce la decisione totalizzante di chi risponde alla chiamata del Signore, il quale non cerca ‘operai ad ore’ e tantomeno ‘liberi professionisti’, ma amici che gli consegnino l’intera esistenza e si rendano irrevocabilmente disponibili a condividerne il destino nella fatica dolorosa della passione come nell’umile e gioiosa fiducia della luce pasquale.

Carissimi ordinandi, non dimenticate mai che il vostro essere ‘per gli uomini’ sarà possibile e dipenderà in tutto e per tutto dall’essere completamente ‘per Dio’. Tale convinzione profondamente evangelica oggi rappresenta una sfida impegnativa e spesso logorante poiché la mentalità diffusa e la violenza della propaganda anticristiana inducono a pensare che la promozione umana esiga l’emancipazione da Dio e concretamente impongono modelli e stili di vita contrari all’insegnamento di Gesù e alla dottrina cattolica. Ricordate, dunque, che ogni eventuale cedimento al buonismo spurio del mondo comporterebbe inequivocabilmente un tradimento della missione ricevuta. Non vi sembri esagerata l’affermazione e considerate come, anche ai tempi di San Siro, la scia di bontà da lui seminata nella nostra terra, è intimamente legata alla sua coraggiosa, intelligente e costante lotta contro l’eresia ariana, come risulta con evidenza dall’iconografia raffigurante il Santo con lo sconfitto basilisco. La bestia dalle sembianze mitologiche è descritta come nociva perché, dimorando in un pozzo, ammorbava l’aria con un alito terribilmente fetido.

Cari ordinandi, a noi, ministri del Signore, sono affidati la custodia e il servizio di quel pozzo, a cui pensiamo all’episodio giovanneo della Samaritana – l’umanità riarsa e sfinita dalla sete accorre per estinguere l’ardore del desiderio del bene e per trovare sorgenti di acqua pure e fresca. Da sempre Satana vuole inquinare e intorbidire l’acqua del pozzo, e anche oggi innumerevoli falsi profeti propinano surrogati, che avvelenano piuttosto che dissetare. A questo proposito suggestiva e affascinante è l’immagine della Parrocchia come ‘fontana del villaggio’, a cui tanti fedeli guardano con fede e che tanti ‘lontani’ considerano con nostalgia o con vivo senso di attesa. Il basilisco è sempre lo stesso perché il male non ha fantasia e, se all’epoca di San Siro esso veniva puntualmente identificato con l’eresia ariana, anche oggi, sotto mentite spoglie, non è poi così diverso. Forse siamo così confusi da non riconoscere adeguatamente negli sbandamenti del tempo la radice velenosa dell’errore, ma è proprio una valutazione sbagliata o quantomeno riduttiva di Cristo, che conduce molti a perdere la fede o a sprecarla in pericolose alchimie con ideologie mondane. In estrema e semplice sintesi l’eresia ariana negava la divinità di Cristo e anche oggi dilagano approcci anomali alla fede con la pretesa di confinarla nel perimetro della sapienza umana e di coinvolgerla nei passaggi epocali dell’umanità, sempre definiti in prospettiva di progresso e purtroppo il più delle volte corrispondenti a vere e proprie involuzioni regressive e incapaci di riconoscere il destino e la dignità dell’uomo. Anche la Chiesa e i suoi ambiti di missione ne risentono, conducendo sempre più spesso al rischio di ritenerla una delle tante agenzie di promozione umana e considerandone sempre di meno l’intima natura divina e divinizzante.

Carissimi ordinandi, oggi voi siete consacrati in relazione assoluta con l’annuncio della Parola di Dio e con la celebrazione dei Sacramenti, in modo particolare l’Eucaristia e la Penitenza. Circa l’annuncio della Parola vi ricordo un passaggio della Prima Lettera ai Corinzi: ‘Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l’ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano!’ (1 Cor 15, 1-2). E a proposito dei Sacramenti cito il Vangelo di Giovanni: ‘In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui’ (Gv 6, 53-65). Intorno a questi due pilastri permettete al Signore di edificare la vostra esistenza ed il vostro ministero sacerdotale. Lo stile, i criteri, le impostazioni del vostro servizio si ispirino essenzialmente a questi tesori, di cui sarete custodi e dispensatori, e non alle logiche della propaganda e dell’efficientismo mondani. Vivete prima di tutto voi di Parola e di Sacramenti e così ne diventerete testimoni autentici. Dissetatevi voi per primi alla ‘fontana del villaggio’, cercando e trovando in essa la fraternità, la gioia, il riposo, la pace e la vera casa, e non dimenticate che ogni volta che sentirete qualche richiamo di gratificazione in alternativa al contesto del presbiterio e del popolo santo di Dio, dovrete vigilare affinché la tentazione o il fallace inganno delle compensazioni non inaridiscano la sorgente che zampilla nel cuore e non spengano quel fuoco d’amore, che vi ha condotto, oggi, a ‘scegliere la parte migliore’ (cfr. Lc 10, 42). Lo Spirito invocato su di voi per consacrarvi nella verità (cfr. Gv 17, 17) continui ad ardere in voi affinché possiate sempre custodire e gustare la forza spirituale del profeta Geremia e contrasti tutte le perniciose tentazioni che, per stanchezza, scoraggiamento, rispetto umano o paura, volessero indurvi a non parlare più in suo nome (cfr. Ger 20, 9). Predicate gratuitamente il Vangelo – secondo quanto abbiamo ascoltato nella seconda lettura – senza pretendere diritti e ricompense, ma facendovi ‘tutto a tutti’ per divenire partecipi insieme ai fratelli dell’eredità promessa. Ogni volta che con i superiori, i confratelli e i fedeli saprete fare un passo indietro, non sui principi ma quanto ai vostri diritti (veri o presunti), sappiate che avrete rinunciato a cianfrusaglie di poco conto per assicurarvi il vero tesoro; e facendolo ne avrete l’immediato riscontro della pace del cuore e della vera gioia.

Sentitevi dunque investiti della missione affidata da Gesù agli Undici, come abbiamo ascoltato nel Vangelo; sappiate che non partite per un vostro progetto e che non andrete a offrire qualcosa di accessorio, superfluo o sostituibile con altre proposte di vita. Sentitevi investiti di una grande responsabilità: ‘chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato’ (cfr. Mc 16, 16), responsabilità che, quanto a forza dipende esclusivamente dal Signore, e che dunque non dovrà affannarvi o deprimervi per i rifiuti e le persecuzioni, ma che comunque dovrà condurvi a non risparmiarvi in nulla e per nulla e a vivere il vostro ministero in quella capacità di slancio, che o diventerà eroica per grazia oppure inesorabilmente e tristemente scolorerà lasciando sbiadita e insoddisfatta l’esistenza, dischiudendo magari una pericolosissima porta con la seduzione del cercare altrove.

Di quella porta, che oggi chiudete con entusiasmo fidandovi di Chi vi ha chiamato e della Chiesa, di quella porta buttate la chiave e non guardatela mai più per nessuna, anche incalzante nostalgia. Imparate dall’Apostolo Paolo e dal Santo Vescovo Siro quanto sia fecondo di gioia e di frutti un cuore tutto donato: ‘siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari’ (1 Ts. 7, 8)”.