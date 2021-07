Pigna: a luglio e agosto serie di manifestazioni e appuntamenti per allietare residenti e turisti

Anche Pigna, piccolo centro dell’alta Val Nervia, propone una serie di appuntamenti per allietare l’estate di residenti e turisti. Un cartellone di manifestazioni che scatta sabato 17 luglio con la presentazione del libro di Marco Cassioli ‘Gli statuti di Pigna’.

Si prosegue martedì 20 in piazza XX Settembre con il concerto ‘MaMiMau’ e mercoledì 21 con l’aperitivio in piazza insieme alla banda ‘L’Alpina’. Clou del mese di luglio il weekend del 24 e 25 luglio, quando si svolgerà la ‘Festa della Lavanda’ mentre il mese terminerà con i concerto ‘Jazz4 meets Pigna’s stars’, il 27 in frazione Buggio, e ‘Viaggio attraverso le musiche ebraiche, il 31 in piazza Castello.

Domenica 1° agosto, alle 17.30 in piazza Umberto I la presentazione del libro ‘La libera repubblica di Pigna’ di Giorgio Caudano, Graziano Mamone e Paolo Veziano. Lunedì 2 il concerto ‘Bop Rebels Jazz Quartet’ in piazza XX Settembre.

Sabato 7 nuova presentazione di un libro, ‘Il ritorno di Pricà’ di Daniele La Corte. A Ferragosto in piazza Castello il ‘Festival dell’alta Val Nervia’ con concerti alle 18.30 e 21. Sabato 21 agosto in piazza Umberto la presentazione del libro di Enzo Barnabà ‘Il sogno babilonese’ e, infine, domenica 22 in piazza Castello, la rappresentazione ‘In-VITO a Pign’ con Stefano Bicocchi e Gianni Martini.