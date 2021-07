Doppio rinvio per le manifestazioni di Imperia nei prossimi giorni. L'appuntamento di questa sera della rassegna letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’ a Villa Faravelli alle 21 è rinviato al 18 agosto per motivi di salute dell'autrice.

L'evento ‘...e rilucevan le stelle: musiche dal Mondo’, previsto per domenica, sarà anticipato a sabato, vista la concomitanza della finale degli Europei di calcio che vedrà impegnata la Nazionale italiana.