Da venerdì prossimo serate dedicate ai bambini e alle famiglie al Museo Archeologico di Ventimiglia

Dopo il grande successo di domenica scorsa in occasione della ‘Notte dei Musei’, il Mar ‘G.Rossi’ di Ventimiglia propone per venerdì una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Come farà ogni venerdì, alle 21 apre le sue porte a bambini e familiari per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata. Serate per scoprire la storia locale attraverso visite guidate con percorsi a tema, attività ludiche e laboratori.

Primo appuntamento venerdì prossimo con ‘Il Museo che non ti aspetti’. Per informazioni e prenotazioni: 0184/351181 o museoventimiglia@gmail.com.