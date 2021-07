Cervo: a luglio e agosto apertura serale del Polo Museale al Castello dei Clavesana

Si estende con l’estate l’orario di apertura del Polo Museale di Cervo, al Castello dei Clavesana. Per i mesi di luglio e agosto è infatti prevista l’apertura serale in concomitanza con le date del Festival Internazionale di Musica da Camera (in orario continuato 16.00-23.00), nonché tutti i sabati e le domeniche, dalle 21.00 alle 23.00.

Questi gli orari del Polo Museale: