Estate e caldo afoso, come stare al fresco anche nei dehors di bar, ristoranti e alberghi?

Con l’arrivo del grande caldo, ricercare un ambiente fresco e confortevole è d'obbligo, anche quando si va al bar o al ristorante. Ma quale prodotto scegliere? L'azienda EF 90 propone dei raffrescatori evaporativi di varie taglie e misure, che sono l’ideale per chi ha un ristorante, un bar o una pizzeria e ha bisogno di raffrescare gli ambienti sia interni che esterni in modo naturale e salubre. Questi apparecchi possono essere impiegati infatti, per generare una brezza fresca anche all’esterno di bar e ristoranti per rendere confortevoli dehors o verande. I raffrescatori evaporativi sono particolarmente indicati, non solo per i dehors ma anche per ambienti medio-grandi sia domestici che lavorativi che abbiano una buona ventilazione dall'esterno. Unica raccomandazione è quella di non tenere i locali chiusi ermeticamente. Praticamente lavorano facendo passare l’aria calda esterna attraverso dei filtri bagnati d’acqua, che sfruttando il principio fisico dell’evaporazione si raffredda, e la immettono tramite un ventilatore, creando l’effetto “brezza marina”. Questo permette anche di sostituire l'aria calda e viziata all'interno di un ambiente con aria pulita e più fresca anche di 5-10°C rispetto alla temperatura esterna.

A questa proposta EF 90 affianca anche altri prodotti per il raffrescamento sia privato che commerciale come condizionatori, deumidificatori e ventilatori di vari marchi e prezzi. I ventilatori per uso domestico sono degli apparecchi molto semplici, caratterizzati da forme e modelli anche estetici e sostanzialmente composti da una sola ventola, che crea e mantiene una corrente d’aria costante. Il loro utilizzo è indicato soprattutto negli ambienti caldo-umidi quando il nostro sudore evapora lentamente. Oltre a facilitare l’evaporazione del sudore, il ventilatore agisce anche sulla temperatura del nostro corpo. Inoltre è disponibile una nuova tipologia di ventilatore senza pale, indicata per ambienti domestici. Questi acceleratori d'aria sono molto più sicuri per i bambini, rispetto a quelli a pale e rappresentano una novità assoluta.

