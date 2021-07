Ventimiglia: furto notturno al bar 'Acquolina', la titolare "Sono pentita di aver aperto un locale in questa città" (Foto)

Furto di birre e poche monetine ma, soprattutto, la beffa dello scasso per il bar ‘Acquolina’ di passeggiata Oberdan a Ventimiglia.

E’ accaduto stanotte e la denuncia corre sui social. La titolare del locale, Gaia Alberti, la lancia suoi profili e rincara la dose: “Non si può continuare a vivere e lavorare in questo modo. Non si è tranquilli di giorno e non si è tranquilli la notte. Amo questo lavoro ma ultimamente davvero vorrei non aver mai aperto un locale a Ventimiglia, non in questa Ventimiglia”.