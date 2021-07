Sanremo: voragine in via D'Annunzio, da 10 giorni solo la segnaletica e nessuno interviene (Foto)

Alcuni residenti di via Gabriele D’Annunzio a Sanremo ci hanno scritto per protestare contro il ritardo per la sistemazione di una vera e propria voragine che si è creata nell’asfalto.

Una protesta non certo per il problema all’asfalto ma perché è presente da 10 giorni. Un tratto di strada dove auto, moto e anche i bus di linea devono fare una vera e propria gimkana per evitare l’area, che è stata transennata, ma dove nessuno sta intervenendo.

I residenti chiedono al Comune di mettere mano al problema, sia per consentire un passaggio dei mezzi più agevole ma anche per evitare un ulteriore cedimento o che qualcuno si faccia veramente male.