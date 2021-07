Sanremo: resta bloccata dentro il bancomat e chiama i Vigili del Fuoco, ma per uscire...bastava schiacciare il bottone (Foto)

Chiede l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla dal bancomat ma per uscire sarebbe bastato schiacciare il bottone.

Curioso intervento questa sera in via Escoffier per i Vigili del Fuoco di Sanremo che, supportati dai Carabinieri, hanno risposto alla richiesta di aiuto di una donna che non riusciva a uscire dallo sportello bancomat.

All'arrivo dei soccorsi, però, subito il personale si è reso conto dell'equivoco quando, solo chiedendo alla donna di schiacciare il bottone, la porta si è aperta.

Talvolta la soluzione a un problema apparentemente enorme è proprio a portata di mano.