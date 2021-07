Imperia: strada per Montegrazie chiusa per asfaltatura, residenti e turisti imbottigliati su via Nostra Signora delle Grazie

Residenti e turisti su tutte le furie a Montegrazie di Imperia. Questa mattina il piccolo borgo si è svegliato con la principale via d'accesso chiusa per dei lavori di asfaltatura e lo stop al transito (eccezion fatta per i mezzi di soccorso) fino a stasera alle 18. L'unica alternativa percorribile per gli abitanti della frazione è rimasta via Nostra Signora delle Grazie e qui si sono verificati i problemi.

Questa strada collega Montegrazie a Sant'Agata ma si tratta di una via estremamente stretta, con numerose buche e generalmente considerata pericolosa. Le dimensioni ristrette della carreggiata hanno creato dei piccoli ingorghi tra auto che volevano procedere in una direzione e i veicoli provenienti nel senso opposto.



In molti a Montegrazie si sono chiesti se non fosse possibile procedere all'asfaltatura della strada di accesso al paese garantendo almeno un senso unico alternato, come avvenuto in passato per analoghi interventi. Per i numerosi rimasti bloccati stamattina questa era una considerazione che doveva esser fatta, visto che in questo momento Montegrazie non è abitata solo da residenti ma anche da numerosi vacanzieri.