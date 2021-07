Festeggiamenti dopo Italia-Spagna: indagini della Municipale per gli atti vandalici di ieri a Bordighera

Per chi ha visto, nelle ultime due serate di festeggiamenti per il passaggio del turno dell’Italia, quanto accadeva nelle vie delle principali città della nostra provincia, la notizia pubblicata stamattina dal nostro giornale, relativa ai danneggiamenti di Bordighera, non risulta certo come una cosa strana.

A Sanremo e Imperia, come anche documentato dalle nostre foto e immagini, in molti casi si è trasceso, andando decisamente oltre ai normali festeggiamenti. E, in taluni casi, solo la fortuna ha evitato che si potessero verificare incidenti, danneggiamenti o, in generale situazioni spiacevoli.

Mentre dal savonese rimbalzano le notizie sui danneggiamenti nel capoluogo e a Loano, nella nostra provincia gli agenti della Polizia Municipale di Bordighera si sono subito messi al lavoro, svolgendo indagini su quanto accaduto ieri sera, poco dopo il fischio finale di Italia-Spagna. Qualche esagitato tifoso ha pensato bene di rompere i pannelli pubblicitari che delimitano il marciapiedi di piazza Ruffini, oltre a gettare a terra le fioriere delle attività commerciali e danneggiare i cestini della spazzatura.

Danni che, sul piano economico non sono particolarmente rilevanti ma che dovrebbero essere evitati. La Municipale, coordinata dal Comandante Attilio Satta sta svolgendo le indagini del caso e, soprattutto, visionando alcune telecamere presenti nella zona e non solo. Non sarà semplice ma è molto probabile che gli agenti possano risalire ai vandali di ieri, per poterli multare e denunciare.

Fatti che, come dicevamo, non sono accaduti a Sanremo e Imperia solo per caso. Abbiamo visto macchine sballottate, persone che hanno ‘scalato’ terrazzi in via Roma, altre che saltavano sulle auto e, soprattutto, esagerate corse in moto con sfide a chi impennava di più o velocità esagerate in mezzo alla festa. Atti che, confermiamo, erano rischiosissimi e che, fortunatamente, non hanno provocato danni e feriti.

Ci auguriamo che, domenica prossima, innanzi tutto la nostra Nazionale possa raggiungere quell’agognato traguardo continentale che manca dal 1968 ma che, i festeggiamenti successivi possano svolgersi su binari di decenza e attenzione, senza trascendere come accaduto ieri e venerdì scorso.