Festa per la vittoria dell'Italia sfocia in atti di vandalismo a Bordighera

Ieri sera, a Bordighera, i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia in finale agli Europei, sono sfociati in atti di vandalismo. Durante i festeggiamenti qualche tifoso troppo agitato ha pensato bene di rompere i pannelli pubblicitari che delimitano il marciapiedi di piazza Ruffini, oltre a gettare a terra le fioriere delle attività commerciali e danneggiare i cestini della spazzatura. Stamattina l'amara sorpresa per i locali della centralissima zona della cittadina turistica.