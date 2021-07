Bordighera: notti magiche e atti di vandalismo in città, l'assessore Laganà “Molta amarezza”

Grande delusione anche da parte delle istituzioni dopo gli atti vandalici registrati ieri sera subito dopo il match di semifinale Italia-Spagna.

L'assessore all'arredo urbano, Marco Laganà, esprime “Molta amarezza” commentando negativamente quanto accaduto e documentato in centro città.



Insegne pubblicitarie divelte e distrutte, verde pubblico appena posato andato in pezzi, l'esagerazione durante i festeggiamenti che va oltre l'accettabile e impedisce addirittura il transito ad eventuali ambulanze. La Polizia Municipale sta indagando per individuare i responsabili di tali atti di inciviltà. La zona centrale di Bordighera è ricca di telecamere di videosorveglianza e le immagini aiuteranno sicuramente le autorità durante le indagini.



“Ormai lo hanno individuato come punto di ritrovo - riferendosi a Bordighera, dice Laganà - non ha veramente senso, nessun rispetto per le forze dell'ordine, rispetto per nessuno”.

Nel frattempo ci sarà un incontro al fine di prevedere come agire e prevenire eventuali problematiche che potrebbero verificarsi in occasione della finale.