CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 7 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini al Politeama di Diano Marina

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO: INGHILTERRA - DANIMARCA - ore 21.00

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- RAYA E L'ULTIMO DRAGO – ore 20.45 – di Don Hall (II), Carlos López Estrada – Animazione/Avventura/Commedia - "Molto tempo fa, nel fantastico mondo di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basterà un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BLACK WIDOW – ore 21.00 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it