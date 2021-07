Ventimiglia: finiti i lavori per l'asfalto a Bevera, installati 11 dossi in città (Foto)

Sono già finiti i lavori di posa di asfalto nelle frazioni cittadine e in località Bevera. Proprio oggi sono stati anche istallati ben 11 dissuasori di velocità, in via Gianchette, via Tenda, corso Limone Piemonte e via Peglia. Un intervento certamente dedicato alla sicurezza dei cittadini.

Inoltre manutenzione urbana e pulizia del verde sulla ciclovia Pelagos e ponte tibetano che attraversa il Nervia e conduce in centro.



Nel frattempo proprio in giro per le strade del comune, dopo i festeggiamenti della sera, il tricolore sventola alto al sole dopo la vittoria sofferta di ieri ai calci di rigore contro la Spagna. Un evento che senza dubbio unisce il popolo durante un momento ancora delicatissimo causa pandemia e speriamo sia di buon auspicio per il futuro proprio per il nostro Paese tremendamente colpito dal virus insieme agli altri dell'Unione europea.

Non che il calcio possa risolvere le cose, ma che lo spirito di coesione possa fare da veicolo verso il fine comune del ritorno alla normalità, proprio come una semplice strada da percorrere senza incontrare altri ostacoli o buche.