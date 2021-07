Taggia: Graziano Farina è il nuovo presidente della Cumpagnia Armasca

Graziano Farina è il nuovo presidente della Cumpagnia Armasca.

Il passaggio di consegne con Angelo Stella si è svolto ieri nell’ultima assemblea soci della nota realtà di Arma di Taggia. Infatti Stella non si è ricandidato lasciando il posto alla candidatura di Farina, votata all’unanimità.

Oltre al vertice è stato definito anche il consiglio direttivo composto da: i vicepresidenti, Angela Lotti e Luciano Breviario; tesoriere, Rosanna Bongiovanni; segretaria, Stefania Verrando; relazioni storico culturali, Laura Garberoglio; revisori dei conti, Roberto Santini, Roberto Saleri e Angelo Lagascio.

Inoltre ricoprono l’incarico di consiglieri: Gianni Boeri, Marco Mellere, Milvia Morselli Rinaldi, Franca Bonomo.

Primo impegno importante del nuovo consiglio direttivo a guida Farina, i festeggiamenti per Sant’Erasmo, in programma il 24 luglio. Quest’anno verrà riproposta anche la processione di Sant'Ermu, curata dall'associazione, una rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma, con figuranti in vestiti d'epoca. Invece, il 25 luglio, si entrerà nel clou dei festeggiamenti per il protettore della gente di mare. Non mancheranno la processione di barche con la statua del Santo e la benedizione del mare.