Sanremo: nuova immagine per il Museo Civico, campagna promozionale con logo e grafica d’autore

Il Museo Civico di Sanremo rinasce nell’immagine. Da oggi il polo espositivo di Palazzo Nota vive di un rinnovato restyling anche nella comunicazione grazie alla campagna promozionale curata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, realtà che attraverso un attento lavoro sta trovando nuove “chiavi” di immagine per il Museo Civico (oltre a garantire il servizio di biglietteria nei mesi estivi).

Il primo passo – in accordo con l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea - è la realizzazione di un piano coordinato volto a trasmettere il nuovo corso di aperture e, più in generale, una nuova filosofia: un cammino ambizioso che è stato avviato in collaborazione con la professionista bolognese Lorella Perdicca (ll Studio), già grafica e illustratrice su progettazioni di respiro nazionale e firma di campagne grafiche di prestigiose realtà culturali.

Il Museo Civico ha così un nuovo logo, un pittogramma che ben identifica l’attuale collocazione, il mood e la profonda connessione con il centro storico. Una pigna stilizzata si appoggia su una struttura che idealmente rappresenta Palazzo Nota stesso. Come a dire che la nuova sede del museo sostiene e in qualche modo introduce, nella sua strategica posizione di collegamento, alla affascinante casbah della Pigna, realtà che più di altre rappresenta una scommessa per il futuro di Sanremo.

Il nuovo logo è completato da un payoff teso a comunicare in breve il tratto fondante di un’ offerta museale decisamente aperta e caratterizzata dalla varietà. “Nel passato nel presente” ci pare giusto compendio del logo stesso per introdurci nell’universo del museo ed in tutte le sue prerogative temporali ed artistiche: dai reperti archeologici alla ricca sezione dedicata al disegnatore e fumettista Antonio Rubino passando attraverso la preziosità di un Rubens e il lascito artistico di un illustre ospite della città come è stato l’immortale Edward Lear.

Il lavoro della Perdicca si è andato declinando con la realizzazione di una serie di basi grafiche e illustrative che a loro volta si sposano con le varie “anime” del museo cercando così di evidenziare al meglio con un vero progetto di immagine, contenuti e valore di una proposta non ancorata ad un tema, ma estremamente diversificata.