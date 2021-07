Sanremo: 1999-2021, nel secolo scorso l'ultimo spettacolo e domani l'inaugurazione del nuovo 'Franco Alfano'

“L’auditorium Franco Alfano chiuse nei primi anni 2000. L’ultimo spettacolo al suo interno si tenne addirittura nel 1999, il secolo scorso. Un’altra epoca, e un altro tempo anche da un punto di vista finanziario, con un Casinò che incassava oltre 160 miliardi delle vecchie lire all’anno che permettevano al Comune di affrontare senza particolari problemi progetti di nuovi auditorium, scuole, palazzetti, piazze, parcheggi interrati, sottoservizi e quant’altro”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a poche ore dall’inaugurazione del ‘nuovo’ Alfano, prevista per domani sera alle 20.30. “Qualche anno fa – prosegue Biancheri - riuscimmo a chiudere il lungo e tormentato e contenzioso che si trascinava da oltre quindici anni, e sul finire del mio primo mandato trovammo anche le risorse necessarie per avviare l’intervento di ricostruzione e riqualificazione generale, anche se - come qualcuno ricorderà - eravamo alle prese con altre urgenze che richiedevano urgenti e massicci investimenti (oltre 12 milioni di euro spesi in sette anni per mettere mano alla situazione che trovammo sul fronte dell’edilizia scolastica)”.

“Dietro alla realizzazione di un sogno – termina il primo cittadino - c’è sempre tanta perseveranza. Inseguire un sogno e lottare per esso, in ogni contesto della vita, vuol dire affrontare tante giornate difficili, lottare con la burocrazia e spesso con problematiche giuridiche, misurarsi sempre con nuovi imprevisti senza mai scoraggiarsi. E si parte sempre con un ‘proviamoci, anche se è difficile’. Domani sarà un giorno importante per Sanremo. Dopo tanto lavoro e tanta attesa riapre al pubblico il nuovo Auditorium Franco Alfano e il rinnovato parco di oltre due mila metri quadri, uno dei luoghi a mio avviso più suggestivi della nostra regione e sicuramente uno dei posti più cari a noi sanremesi”.