Ospedaletti: una carrozzella e un operatore per far raggiungere il mare ai diversamente abili

E' entrato in funzione nello scorso fine settimana ad Ospedaletti, ricevendo da subito molti favorevoli apprezzamenti da residenti e turisti, un servizio utile per le persone diversamente abili o con ridotta mobilità.

A cura di Ospedaletti Emergenza, il servizio viene svolto da un operatore che presiede la postazione creata appositamente nel tratto centrale dell'ampia e molto frequentata spiaggia libera proprio davanti al Palazzo Comunale. L'operatore ha a disposizione una speciale carrozzella per diversamente abili che è in grado di arrivare sino al mare superando agevolmente gli ostacoli rappresentati dai sassolini che sono presenti in quasi tutto quel tratto di litorale.

La carrozzella e l'operatore incaricato sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, e dal venerdì alla domenica negli orari 9-13 e 15-19. La postazione e l'operatore hanno anche a disposizione ossigeno, defibrillatore e lettino per eventuali malori.