L'Italia si lancia all'esplorazione di Marte, ma per il popolo del web lo scoglio più grande è uscire dalla Liguria

Non manca l'ironia sulla tragica situazione sull'incubo dell'autostrada ligure anche sui social delle testate giornalistiche nazionali.

Un modo per sdrammatizzare e strappare una risata in merito ad un fenomeno di cui, in realtà, c'è ben poco da ridere.

Sicuramente un pizzico di sano e pungente humor alleggerisce un periodo pesante in cui le code chilometriche causa cantieri sono all'ordine del giorno e moltissimi turisti ormai postano proprio sui social network le loro disavventure al volante, ore e ore di attesa con la speranza di riuscire a fare un bagno.

E così anche la ricerca sui viaggi verso Marte diventa occasione per ricordare come il primo inevitabile step sia quello di liberarsi dall'autostrada in Liguria.

Nella speranza che tutto si sistemi scherziamoci su.