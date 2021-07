La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi un consiglio su come recuperare patate e uova (Video)

La ricetta anti spreco di oggi è un po' fuori stagione ma la nostra Rosaria Berci ha subito un infortunio che ancora non le permette di girare video.

Visto che la nostra assenza, nostro malgrado, dura ormai da qualche settimana e non volendo procrastinare ulteriormente il nostro appuntamento del mercoledì, abbiamo quindi deciso con lei di utilizzare materiale d'archivio, con una ricetta utile per smaltire qualche patata prossima a germogliare insieme a qualche uovo in scadenza. Se lo desiderate potete quindi tenere questa soluzione salva cibo da parte per i mesi a venire.

Gli ingredienti e la realizzazione della ricetta, come vedrete, sono semplicissimi: patate, uova, olio d'oliva e spezie a piacere.

Cominciamo ungendo due contenitori di terracotta che riempiremo con delle patate bollite ridotte a pezzetti. Amalgamiamo con qualche spezia, un po' d'olio di oliva e posiamoci sopra le uova.

Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti e il gioco appetitoso e sfizioso è fatto.