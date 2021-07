Ha preso il via la 3ª edizione dell'Educamp Coni Sanremo organizzato dalle società Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Ginnastica Riviera dei Fiori

Lunedì 5 ha preso il via la terza edizione dell'Educamp Coni Sanremo organizzato dalle società Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Ginnastica Riviera dei Fiori.

"Sono ben 140 le iscrizioni pervenute per le due settimane che vanno dal 5 al 16 luglio - si spiega nel comunicato -. I bambini dai 6 ai 14 anni, divisi in 4 gruppi e sotto il controllo di 5 educatori, si stanno cimentando in 14 discipline sportive guidati dai rispettivi istruttori e tecnici delle varie società che collaborano a questo progetto Coni: ginnastica, pallavolo, basket, baseball, tennistavolo, badminton, golf, kick boxing, pallapugno, calcio, judo, pattinaggio, arrampicata e yoga.

Le attività si stanno svolgendo nell' impianto sportivo del Mercato dei Fiori e nello spazio esterno attrezzato della Scuola Media Pascoli.

Inoltre il progetto Educamp, oltre a promuovere attraverso l'attività motoria la diffusione di principi come il rispetto del gruppo e delle regole, prevede anche attività educative, come una lezione multimediale sul mare ed i cetacei ed una di prevenzione a cura dell' Asl 1 e della Croce Rossa Italiana".