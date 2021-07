A Riva Ligure vacanze sicure grazie al servizio di ambulatorio infermieristico del Comune

A Riva Ligure è stato attivato l'ambulatorio infermieristico per i turisti e i frequentatori degli stabilimenti balneari. Il servizio sarà operativo al mercoledì e al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30, presso i locali della Casa della Salute, siti in Via Giardino.

Un presidio a costo zero grazie al consigliere comunale incaricato alle Politiche di Educazione alla Salute Caterina Gatti e all’infermiera in pensione Antonella Basso. “Pur nella situazione di grande attenzione relativa all’emergenza - dichiara il Sindaco Giorgio Giuffra - ci siamo prodigati per attivare un nuovo servizio destinato ai frequentatori delle nostre spiagge, a prescindere dal fatto che siano residenti od che amino trascorrere le proprie vacanze nel nostro paese".



"Ringrazio di cuore - prosegue - il Consigliere Incaricato alle Politiche di Educazione alla Salute Caterina Gatti e l’infermiera in pensione Antonella Basso per la preziosa opera di volontariato tesa a rendere la nostra Comunità sempre più solidale ed ospitale. Questo gesto straordinario ci riappacifica con il mondo in un momento altrettanto straordinario.”.

Presso questo ambulatorio verrà fornito un soccorso di tipo infermieristico, quindi ad esempio potranno essere trattate: piccole ustioni, punture di insetto, meduse, tracine; estrazione di schegge o corpi estranei; primo soccorso oculistico e oftalmico; effettuazione di immobilità ortopediche provvisorie.



"La Civica Amministrazione - conclude Giuffra - con questo progetto conferma gli impegni e l’attenzione per la crescita e lo sviluppo del litorale. Un servizio utilissimo, che vuole alleggerire l’affluenza al Pronto Soccorso e fornisce la possibilità di accelerare e semplificare notevolmente l’accesso ad un servizio di primo soccorso per chi si trova sulle nostre spiagge. È un ulteriore segnale di tranquillità e di accoglienza che rende la nostra località tra le più sicure nell’offerta turistica della Riviera dei Fiori.”.