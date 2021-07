Judo: per Lorenzo Rossi un ottimo quinto posto all'European Junior Cup 2021 di Coimbra

Domenica Lorenzo Rossi del Judo Club Sakura Arma di Taggia ha gareggiato a Coimbra, in Portogallo, nell'European Junior Cup 2021 di Judo, convocato nelle fila della Squadra Nazionale Italiana Juniores di Judo.

Dopo il raduno collegiale dal 27 giugno al 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, sabato e domenica ha avuto luogo la prestigiosa European Junior Cup, nella quale Lorenzo Rossi ha gareggiato nella categoria di peso Kg. oltre 100.



Dopo aver incontrato con alterni risultati un atleta russo, un israeliano, un polacco, Lorenzo Rossi ha concluso la gara classificandosi ad un ottimo quinto posto che ha contribuito al prestigio della squadra nazionale che ha chiuso il torneo con un brillante primo posto nella classifica femminile ed un prestigioso terzo posto nel medagliere assoluto.



I tecnici che seguono la preparazione dell'atleta, il Maestro Alberto Ferrigno e l'istruttore Alessio Ferrigno si dicono “contenti del risultato e continueranno a svolgere con lui i loro programmi di allenamento, in modo da ottenere la migliore preparazione per i prossimi impegni agonistici”.