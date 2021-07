Sanremo: Aurelia Bis, Lombardi (FdI) “Già nel 2019 la giunta regionale aveva chiesto al Ministero di inserire il rinnovo delle concessioni nel bando”

La questione Aurelia Bis riaccende il dibattito politico in città. A intervenire ora è Luca Lombardi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia che in una nota risponde alle dichiarazioni di Andrea Artioli e Antonio Bissolotti.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Artioli a mezzo stampa riguardo l’inserimento dell’Aurelia bis di Sanremo tra gli interventi prioritari per i quali dovrebbe essere necessaria la nomina del commissario straordinario al fine di avviarne la realizzazione - interviene il Consigliere di Fratelli d’Italia Luca Lombardi - vorrei precisare che già nel 2019 la giunta regionale, con atto approvato il 29 ottobre aveva richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di inserire all’interno del bando per il rinnovo delle Concessioni Autostradali alcuni interventi strategici che interessano il territorio imperiese tra cui la progettazione dell’asta stradale tra Sanremo Foce – Svincolo autostradale di Sanremo Ovest, la progettazione e la realizzazione della viabilità di adduzione allo svincolo stradale di San Lazzaro sulla Aurelia Bis a Sanremo, la realizzazione del completamento dello svincolo di San Martino sulla variante Aurelia a Sanremo, la progettazione e realizzazione del potenziamento e messa in sicurezza della strada di adduzione dallo svincolo di Arma di Taggia all’innesto con l’Aurelia Bis. Si tratta di opere importanti perché agevolano la circolazione e la viabilità del nostro territorio con ricadute positive non solo sui servizi alla comunità ma anche sui settori economici come il commercio ed il turismo ed è per questo che la Giunta la settimana scorsa ha approvato un documento, peraltro da me preannunciato nell’ intervento in Consiglio comunale, che individua all’interno dell’infrastruttura stradale “variante alla SS 1 Aurelia Bis di Imperia” anche l’intervento infrastrutturale che riguarda il completamento della variante alla SS 1 Aurelia a Sanremo. Tra l’altro, contrariamente a quanto dichiarato alla stampa on line dal segretario politico di Noi con l’Italia-Liguria popolare Antonio Bissolotti, la delibera regionale approvata la settimana scorsa era già stata ampiamente predisposta con l’inserimento del completamento della variante alla SS 1 Aurelia a Sanremo (Sanremo Centro - Sanremo Foce e Sanremo Foce - Pian di Poma) ancora prima che l’odg sullo stesso argomento venisse votato, anche da Fratelli d’Italia, in Consiglio comunale; questo a dimostrazione del fatto che la giunta regionale da tempo si è impegnata e lavora affinché venga realizzata questa infrastruttura viaria che garantirebbe uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale decongestionando il traffico giornaliero dal centro cittadino, dando impulso al commercio e rilanciando la vocazione turistica della nostra città”.