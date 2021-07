Sinfonica protagonista dell’estate sanremese, giovedì l’inaugurazione dell’Alfano con un omaggio a Raffaella Carrà (Foto e Video)

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà grande protagonista dell’estate della Città dei Fiori con concerti ed eventi nel segno della grande musica. Il primo grande appuntamento è per giovedì sera alle 21.30 con l’inaugurazione dell’auditorium ‘Franco Alfano’, un momento che Sanremo attende da anni e che la può rilanciare nel panorama dei grandi eventi musicali.

Questa mattina nella Sala degli Specchi la Sinfonica ha presentato il suo calendario estivo alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, del neopresidente della Fondazione, Filippo Biolè, del direttore artistico, Giancarlo De Lorenzo e del direttore generale, Paolo Maluberti. Presente anche il Cda della Sinfonica con Chicca Dedali e Federico Carion.

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri insieme al nuovo Cda della Sinfonica taglieranno il nastro dell'Auditorium Franco Alfano che, dopo più di venti anni, torna ad essere una location magica per la musica sanremese, affacciata sul mare e circondata dallo storico parco.

“Pensare che giovedì l'Orchestra Sinfonica si esibirà al 'Franco Alfano' dopo 21 anni di attesa è un'emozione - ha commentato il sindaco Biancheri - un passaggio importante come la pratica per la sede al Palafiori”.

“L'immagine della Sinfonica schierata in una location davanti al mare è l'immagine di una professionalità che si può esibire in un ambiente consono - ha aggiunto l'assessore Faraldi - è l'obiettivo a cui tutti noi abbiamo mirato, sostenere la nostra Orchestra”.

“Per me è un'investitura molto importante a capo di una delle più importanti orchestre nazionali - ha proseguito il neo presidente Biolè - mi riprometto di fare in modo che la Sinfonica possa svolgere il proprio ruolo istituzionale. Siamo in un momento di svolta. Sotto i migliori auspici rinasce l'Orchestra Sinfonica voluta dalla cittadinanza. Le prime attività si incentreranno sul coinvolgimento di altre realtà sinfoniche in modo che l'Orchestra abbia uno sguardo che vada al di là della città”.

“Abbiamo lavorato in questi anni per raggiungere risultati e il Ministero ce li ha riconosciuti - ha concluso il direttore De Lorenzo - questo percorso è in crescita e le parole del neo presidente ci fanno sognare. Giovedì abbiamo un appuntamento importantissimo e sono onorato di poter inaugurare l'auditorium 'Alfano'”.

Le interviste





Un momento molto atteso da tutta la cittadinanza, che ha subito risposto con il sold out delle prenotazioni on line nel corso di poche ore dall'apertura.Protagonisti della serata saranno icon un programma che spazia da affondi su rivisitazioni del repertorio di tradizione ai grandi brani divenuti classici e che lo hanno reso leggendario.Tra le tante emozioni che saranno protagoniste durante la serata, anche l’omaggio a, scomparsa ieri. Artista amatissima dagli italiani che ha segnato la storia della televisione e della musica in Italia e nel mondo e ha recitato proprio con Frank Sinatra agli esordi della sua carriera.

Il profondo legame della soubrette con Sanremo nasce sul palco del Teatro Ariston nel 1983 che la vede come super ospite così come nel 2014 e prima ancora, nel 2001 come presentatrice della 51ª Edizione del Festival.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo tornerà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano Mercoledì 14 luglio, con replica il 15, alle 21.30, con il “Concerto Lirico Sinfonico” diretto dal Maestro Alfredo Sorichetti e i soprani Paola Vero, Cecilia Hyunah Son, Maria Cristina Bellantuono selezionate dal Concorso Internazionale per Giovani Cantanti lirici “Anita Cerqueti”.



Per assistere a tutti gli eventi della Sinfonica all’Auditorium Franco Alfano sarà necessaria la prenotazione online sul sito www.sinfonicasanremo.it. I biglietti si potranno ritirare e acquistare direttamente la sera del concerto.

Il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale della Sinfonica di Sanremo.