Imperia, vandalizzato palazzo Pagliari. L'assessore Gandolfo: "Siamo molto amareggiati, ripuliremo subito"

Le scritte vergate a bomboletta da ignoti sui muri di palazzo Pagliari saranno presto rimosse, e il prestigioso edificio storico sarà riportato al più presto al suo aspetto originario: lo ha spiegato l'assessore del Comune di Imperia con delega all'Arredo Urbano e Ambiente Laura Gandolfo.

"Appena siamo venuti a conoscenza dell'atto vandalico - puntualizza l'assessore Gandolfo - abbiamo subito chiesto a De Vizia di rimuovere i graffiti con i macchinari di cui dispone e che solitamente impiega in questo tipo attività. Qualora questi strumenti si dovessero dimostrare non adatti o poco efficienti provvederemo a studiare una via alternativa per ripristinare l'aspetto originario dell'edificio".

In effetti i graffiti almeno in parte sono stati tracciati su porzioni di muro il cui intonaco non versa nelle migliori condizioni possibili, e ci potrebbe essere il rischio che un intervento di pulizia possa (ad esempio con una idropulitrice ad alta pressione) danneggiare ulteriormente la facciata del palazzo storico.

"Questi fatti amareggiano molto, e fanno riflettere circa l'infimo livello di valori e rispetto che alcune persone dimostrano quando mettono in pratica atti di questo genere", conclude l'assessore Gandolfo.

Si tratta di un'amarezza certamente condivisibile, in parte perché si tratta di un edificio dall'evidente valore storico-culturale con elementi medievali e rinascimentali, ma anche perché si tratta di un immobile al centro di un progetto di valorizzazione messo in campo dal Comune, destinato a diventare sede del nuovo "Museo della Città".

L'intenzione dell'amministrazione civica è infatti quella di crare all'interno dei quattro piani di palazzo Pagliari una serie di percorsi museali dedicati alla valorizzazione del territorio e del tessuto urbano imperiese: sono in questo momento in corso le attività di studio propedeutiche alla realizzazione definitiva del progetto.