L'Italia vola in finale agli Europei, esplode la gioia dei tifosi a Sanremo e Imperia (foto e video)

Esplode la gioia dei tifosi azzurri a Sanremo e Imperia. L'Italia vola in finale agli Europei dopo una vittoria sofferta ai rigori contro la Spagna. Dopo il silenzio in attesa dell'esito, la gioia dei tifosi si è riversata in piazza Colombo a Sanremo e in piazza Dante a Imperia così come nelle strade del centro.

Cori, clacson, tricolori tutta la provincia di Imperia festeggia e ora si guarda già alla finale di domenica. A Sanremo da segnalare lo stop al traffico in via Roma all'altezza di via Gaudio. La strada è rimasta bloccata dai tifosi presenti in massa. Qualche eccesso anche questa sera, con macchine sballottate e blocco totale della strada, che ha costretto i bus a transitare da piazza Eroi e via Volta.

A Imperia invece i tifosi hanno assaltato la fontana di piazza Dante. Vano il tentativo di bloccarli da parte delle forze dell'ordine. Sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per il principio d'incendio a un'auto che si trovava in piazza. Stando a una prima ricostruzione il danno sarebbe stato causato dallo stesso conducente che avrebbe tentato di accendere un fumogeno in piazza salvo poi rientrare nell'abitacolo del veicolo con il fumogeno ormai acceso. Per fortuna le conseguenze sarebbero limitate ai danni riportati dall'auto.







LA DIRETTA









I video da Sanremo







I video da Imperia