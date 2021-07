Dolceacqua: terminato il primo 'Camp Estivo' in lingua inglese per i giovani della Val Nervia

Da un’iniziativa della scuola primaria di Dolceacqua, dal 21 Giugno e per due settimane, si è svolto a Dolceacqua, l’Educo Camp che è stato gestito da Rosa Zaira, con la collaborazione di Maria Elena Guglielmi.

Un campo estivo in lingua inglese che ha coinvolto una quarantina di bambini dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia. L’approccio inclusivo, la metodologia ludico didattica del 'learning by doing' e la presenza di tutor madrelingua hanno permesso agli studenti e a tutto lo staff di imparare l’inglese in modo da poterlo utilizzare nel proprio quotidiano.

Lo scambio interculturale è stato alla base di questa esperienza come anche i giochi, i laboratori, le escursioni e la preparazione del 'final show'. La competenza e la passione con cui le tutor Sophie, Catherine e Kelsey e gli helper Mirco, Christian, Olga e Noa hanno affrontato questo progetto, ha permesso ai bambini e alle loro famiglie di vivere l’esperienza con positivo coinvolgimento.