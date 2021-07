Sanremo: troppe auto parcheggiate senza disco orario in corso Imperatrice, la protesta dei commercianti

Alcuni commercianti di corso Imperatrice tornano a scrivere al Comune, per chiedere maggiori controlli alle auto in sosta. La lettera a palazzo Bellevue è stata inviata anche dopo una raccolta firme, atta a sollecitare il comando della Municipale a intensificare i controlli delle auto che sostano lungo il corso giornalmente e, spesso, per settimane o mesi senza esporre quasi mai il disco orario.

“Per il momento – evidenziano i commercianti - la nostra protesta è stata vana e nulla, visto che di controlli non ci sono mai stati. Capiamo che ci siano troppi cartelli che indicano due cose diverse, uno il gratta e sosta e l’altro il disco orario, ma sarebbe opportuno un intervento per risolvere la situazione”.