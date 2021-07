Canottaggio: ben 14 medaglie con 7 ori al Festival dei Giovani di Varese per la Canottieri Sanremo (Foto)

Sette ori, quattro argenti e tre bronzi nell’ultimo weekend a Varese per la Canottieri Sanremo, ben condotta dal coach Renato Alberti. Sono ben 14 medaglie e, quasi tutti i matuziani che hanno raggiunto il podio costituiscono un record per il sodalizio del Presidente Sergio Tommasini.

Quattro vittorie dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla, entrambi in singolo (entrambi primi nelle rispettive regate) ed assieme sia in doppio che in due senza. Primato per Roberto Strazzulla anche nel 4 di coppia regionale. Oro per Diego Consonni nella sua finale del singolo e per Simone Zaffanelli nella finale 4x equipaggi regionali.

Zaffanelli raggiunge l’argento, come Diego Consonni sia in doppio che in due senza. Argenti anche per Leonardo Arosio (7:20 cadetti) e Andrea Maudena (7:20 allievi C). Bronzo per Simone Zaffanelli nel singolo cadetti, Tommaso Olmo e Luca Bonsignorio nel doppio, Williams Mac Laren nel 7:20 allievi C e per Federico Balduzzi nel 7:20 allievi B.

Unico rammarico per il 4° posto nell'otto dei cadetti della Canottieri Sanremo, sconfitti da Varese, Trieste e Torino, ma già il partecipare nella barca regina del canottaggio, l'otto, é stato un record ed una prima volta assoluta per Sanremo.