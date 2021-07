Vallecrosia: dall'associazione Bethel una importante donazione per una famiglia bisognosa

Questa mattina, l'Associazione Bethel ODV di Bordighera ha consegnato al comune di Vallecrosia parecchie derrate alimentari destinate a un nucleo familiare numeroso con bambini piccoli assistito dai Servizi Sociali. In particolare sono stati consegnati tra gli altri generi omogenizzati, articoli per l'igiene e pasta alimentare.

La consegna è avvenuta per mano del presidente dell'associazione Sara Bonaccorsi, insieme ai soci Giannalisa Laiolo e Luigi Amodei ed Enrico Amalberti. Per il Comune era presente la vicesindaco e assessore con delega ai servizi sociali Marilena Piardi, insieme alla responsabile dell'Ufficio Minori dott.ssa Daniela Bono.

"Continua la solidarietà per le famiglie in maggiori difficoltà per la crisi socio-economica portata dalla pandemia. - sottolineano dal Comune - In questi sedici mesi sono pervenuti al Comune di Vallecrosia molti doni in derrate alimentari da parte di aziende e privati, tutti i prodotti poi smistati e confezionati in pacchi alimentari dai Servizi Sociali comunali e consegnati ai bisognosi. Parecchie centinaia di famiglie nell'ultimo anno e mezzo, a vario titolo, sono state assistite con buoni spesa o con pacchi alimentari oltre che con contributi alle locazioni e aiuti al pagamento delle utenze domestiche".

La vicesindaco Piardi ha ringraziato: "...i soci dell'Associazione Bethel che generosamente hanno aiutato e proseguiranno ad aiutare i più bisognosi sul territorio comunale e tutti coloro che a vario titolo supportano questo lavoro che è continuato in presenza senza interruzioni in questi lunghi mesi di pandemia".