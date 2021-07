Vaccini, Toti vara l'open night Pfizer ed invita Figliuolo: "E' un punto di riferimento della campagna" (VIDEO)

Al via l’8 luglio agli open night Pfizer di Regione Liguria nei principali hub regionali: dopo il successo degli open day che nell'ultimo weekend hanno visto la somministrazione di circa ottomila dosi, il presidente regionale Giovanni Toti ha annunciato su facebook la nuova iniziativa alla quale ha invitato il commissario della struttura commissariale, il generale Francesco Paolo Figliuolo.





“Saranno sicuramente delle serate - ha spiegato Toti - in cui cercheremo, come abbiamo fatto questo fine settimana, d’incentivare la voglia di vaccinarsi anche per le categorie che più timidamente s’avvicinano al vaccino; devo dire che anche questa settimana abbiamo chiuso con oltre 8 mila vaccini, che calcolando anche la riduzione delle consegne da parte della struttura commissariale è un risultato importante. Regione Liguria sta marciando bene, abbiamo davanti a noi ancora alcune settimane per arrivare a una copertura vaccinale importante, sono molto ottimista”.



Sulla possibile presenza di Figliuolo Toti ha spiegato: “Noi lo abbiamo invitato e mi farebbe piacere che ci fosse o si collegasse. Sarebbe un bel segnale, credo che sia un punto di riferimento di questa campagna vaccinale, ha fatto bene, si è mosso con grande equilibrio, è un interlocutore prezioso per le regioni, se ci sarà anche lui a fare un appello a che tutti si vaccinino e si vaccinino in tempo breve sarà solo un arricchimento di quella serata”.