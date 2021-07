Vallecrosia, dehor all'uscita di via 1 Maggio, la consigliera Simonetta: "Mi piange il cuore. Il belvedere era molto apprezzato da tutti"

"Vorrei esprimere il mio disappunto, e non solo il mio, per il dehor del nuovo stabilimento balneare di Vallecrosia costruito al posto del belvedere che si trovava (parlo al passato perché ho dei dubbi sul suo ripristino allo stato precedente) di fronte all'uscita di via 1 Maggio. Dunque il belvedere era molto apprezzato dai cittadini e anche dai turisti", scrive in una nota stampa Giovanna Simonetta, consigliera comunale di Vallecrosia.