Vallecrosia: nuovo regolamento di Polizia Locale, Perri risponde a Fazzari "Stiamo valutando una querela"

“L’Assessore Fazzari, forse, dopo 3 anni crede di essere ancora un poliziotto e pertanto le sanzioni per lui sono materia di entusiasmo e godimento ed allora non ci fa caso, e poi a lui cosa interessa? Tanto abita a Camporosso”. E’ particolarmente duro e diretto il Consigliere di opposizione a Vallecrosia, Fabio Perri, nel rispondere all’Assessore sull’ormai annoso caso del nuovo regolamento di Polizia Municipale.

E Perri, nel suo intervento rincara ulteriormente la dose: “Voglio rispondere in maniera puntuale alle castronerie che ha scritto Fazzari nella sua risposta sterile e priva di contenuti. Innanzitutto non è il caso usare certi termini pesanti come ‘intervento terroristico ed allarmistico’, sia da Assessore che da ex poliziotto, ma su questo i miei legali stanno verificando gli estremi per sporgere querela. In merito al fatto che io non fossi in commissione confermo di aver motivato, in base a quanto previsto dal regolamento, la mia assenza (forse la seconda in 3 anni). Consiglio quindi all’assessore, invece di riprendere il sottoscritto, di guardarsi in casa sua, dove i suoi colleghi Assessori e Consiglieri non si presentano neppure ai consigli comunali mettendo a repentaglio il numero legale utile per la validità dell’assise”.

Perri conferma di non aver voluto in alcun modo entrare nel merito e, ancor più, interferire sulla disciplina normativa delle leggi: “Ho semplicemente chiesto di meglio regolamentare alcune situazioni troppo generiche per le quali, sentito il comandante, anche lui mi ha dato ragione. Lei sostiene – va avanti rivolgendosi all’Assessore Fazzari - e mi fa piacere così tutti i cittadini lo sanno che, questo regolamento (ovvero mettere delle regole da far rispettare), non sarà valido alla prima infrazione ma solo a partire dalla seconda. Però questa regola caro Assessore Fazzari deve valere per tutti non solo ai vostri ‘amici’. Lei dichiara che questo regolamento andrà a sopperire alle cattive abitudini dei cittadini per poter mettere delle regole e poter sanzionare. Quindi esattamente il contrario di quello che dichiarava poche righe sopra”.

“Assessore – termina Perri - si faccia una buona analisi interiore, pensi bene cosa vuole fare da grande e poi potrà rispondere ai comunicati, altrimenti rischia di fare anche gran brutte figure. Come dice il Sindaco: bisogna studiare! Invitiamo pertanto tutta la maggioranza a rivedere, insieme al comandante, l’intero regolamento al fine di non dover essere obbligati a sanzionare i nostri cittadini specialmente in momento di ripartenza come questo”.