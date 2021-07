Manutenzione della Provinciale 21: il vice Sindaco di Montalto Carpasio attacca duramente la Provincia

Valerio Verda, vice Sindaco di Montalto Carpasio, torna sul problema della manutenzione della strada Provinciale 21 del Colle d’Oggia e lo fa attaccando duramente l’ente Provincia.

“Spiace ritornare su questo argomento già ampiamente dibattuto negli anni scorsi – dice Verda - e sempre disatteso dalla Provincia, che non si cura più della strada ormai da anni. È vergognoso che ogni anno le Amministrazioni dei piccoli Comuni debbano farsi carico di cose a cui non competono come se non se avessero già abbastanza di problemi interni ai loro piccoli territori. Questo menefreghismo totale dell'Istituzione preposta che si fa solo sentire quando si avvicinano le elezioni del Consiglio Provinciale mi conferma che non spenderò più un litro di benzina per recarmi ad Imperia, quando ci sarà votare per il rinnovo del Consiglio Provinciale”.

“Dopo 35 anni di amministrazione a Carpasio ed ora a Montalto Carpasio, in qualità di Vice Sindaco, mi sento oltraggiato come cittadino e di questa provincia, per il menefreghismo di un'Ente che si schermisce con il fatto che non vi siano mai fondi per le strade. Anche gli stessi volontari si sono letteralmente stufati di questa colpevole mancanza che sta causando disagi agli abitanti e ai turisti, mettendo in grave pericolo chi percorre questo tratto di strada”.