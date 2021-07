Indagine Presidenti ‘Sole 24ore’, Toti: “Crescita è segno di grande fiducia dei cittadini e testimonia che abbiamo operato bene in un anno molto difficile”

“La crescita di 8 punti rispetto al 2020 è segno che questa Giunta ha dimostrato di operare bene e anche una grande capacità di collaborazione con le amministrazioni cittadine: abbiamo un’amministrazione di Genova che è nella top 20 dei migliori sindaci su oltre 100 e un sindaco di Spezia che è nei migliori 5 della classifica nazionale. Ora le classifiche valgono quello che valgono, ma dopo un anno complicato come quello che abbiamo vissuto, con la seconda e la terza ondata di Cocid, avere un risultato in crescita è un segno di grande fiducia e mi auguro che questa fiducia continui negli anni successivi. Perché abbiamo molto da costruire e per far ripartire il paese c’è bisogno davvero di grande collaborazione istituzionale tra cittadini e istituzioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della presentazione del waterfront di levante, commentando così la classifica del Sole 24 ore che vede il governatore ligure in crescita di 8 punti rispetto al 2020.