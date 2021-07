Fondi per l'alluvione in provincia di Imperia, Fratelli d'Italia "Somme insufficienti"

“La prima cosa che salta agli occhi è l'insufficienza delle somme a coprire tutti i danni”

Questo è il commento di Fratelli d’Italia della provincia di Imperia a proposito dei fondi stanziati dal Governo, che saranno erogati da Regione Liguria, per le prime urgenze per i danni alluvionali causati dei ottobre 2020.

“il nostro entroterra è fatto di piccoli e piccolissimi comuni che sicuramente non sono in grado di far fronte con risorse proprie alla parte di lavori da fare e non coperti. - affermano da Fratelli d’Italia - Somme insufficienti nonostante il grande impegno dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che più volte ha visitato il nostro territorio e interloquito con le istituzioni nazionali”.



“Noi potremmo fare come molti e nominare anche il nostro assessore ringraziandolo per il lavoro svolto e cercando così di escludere altri. Invece, nel ringraziare chi di competenza, auspichiamo che il Governo non si fermi e stanzi al più presto ciò che ancora manca per coprire interamente i gravissimi danni riportati dal Ponente ligure” - concludono.