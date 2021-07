Taggia omaggerà Raffaella Carrà: domani con la filodiffusione sul lungomare mezzora di successi

Master Dbj, il curatore dell'iniziativa musicale ha già preparato una playlist per omaggiare Raffaella Carrà. Così come era già successo all'indomani di un altro grave lutto della musica italiana, il 6 luglio 2020, Ennio Morricone. Anche in quell'occasione venne trasmessa una selezione di brani per ricordare il maestro. Una iniziativa che riscosse ampio consenso.