Sanremo: Comune e 26 associazioni insieme per promuovere lo sport e il verde durante l'estate (Video)

E’ stata presentata, questa mattina in comune a Sanremo, una serie di appuntamenti sportivi, che saranno proposte nel corso dei mesi estivi dalle associazioni sportive del territorio.

‘Sanremo in Sport 2021’ ha visto il coordinamento del Consigliere comunale Ethel Moreno ed ha trovato la massima considerazione dell’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. “La massiccia presenza delle associazioni oggi nel corso della presentazione – ha detto – è la conferma che la città e lo stesse credono in questo progetto. Si tratta di una serie di proposte importanti per residenti e turisti, che saranno pubblicizzate con le diverse brochure degli eventi, nei luoghi istituzionali ma anche negli alberghi e nelle strutture commerciali della città, oltre a volantini e locandine”.

Sono tutte iniziative a titolo gratuito che permetteranno a tutti di provare gli sport, proposti da 26 associazioni sportive. “Il progetto – ha detto il Consigliere Moreno – permette, tra luglio e settembre, di promuovere la cultura del movimento e lo stile di vita attivo sia ai turisti che ai residenti. Molte attività garantiranno anche la possibilità di utilizzare le aree verdi, oltre che quelle sportive di Sanremo. Tra queste: il Parco delle Carmelitane, Villa del Sole, Villa Ormond e i giardini di Villa Nobel”.

I costi per il Comune sono praticamente ridotti a zero e riguardano esclusivamente la stampa delle brochure.