Pieve di Teco: nella Collegiata San Giovanni Battista un concerto benefico per ricordare le vittime del covid

L’emergenza Covid ha provato per molti lunghi mesi il nostro Paese. A margine di un momento così difficile, che tutti ci auguriamo possa considerarsi definitivamente alle nostre spalle, è stato scelto di dedicare una serata alle persone che non sono riuscite a vincere la loro lotta in questa pandemia, sia per ricordarle, sia per dimostrare vicinanza alle loro famiglie.