Bajardo: successo per il 3° Memorial José organizzato da Luca Littardi in collaborazione con il 'nO Ducati nO Party' di Ventimiglia

Sabato 4 luglio scorso è andata in scena con grande successo la 3° edizione del ‘Memorial José’, una passeggiata di auto storiche e moderne da Rally con la straordinaria partecipazione di auto da Corsa Lotus Elise iscritte al club Nazionale Lotus protagoniste del Campionato italiano Lotus.



"Un parco auto davvero prestigioso . spiegano gli organizzatori - prevalentemente di auto da Rally gruppo A e gruppo B, Lotus, Porsche ecc... affiancate da moto Ducati appartenenti ai soci del nO Ducati nO Party club Doc e del loro presidente Carlo De Angeli che ha fornito il suo contributo al buon esito della manifestazione. Il tratto di strada Bajardo-Apricale è stato appositamente chiuso al traffico per permettere lo svolgimento della parata che si è protratta per l'intera giornata. La passeggiata, composta da circa una quarantina di auto, quasi tutte da Rally, è stata ideata ed organizzata dal sig. Luca Littardi in ricordo di suo padre José. Lo scopo dell'evento è stato quello di far avvicinare, sempre più, i tanti appassionati delle auto da corsa alla passione per i performanti motori, ma soprattutto di coinvolgere i bambini ed appassionarli alle prestigiosissime auto da competizione. È stato appositamente chiuso, ad intervalli, il tratto di strada per far circolare le ‘storiche signore e le moderne rombanti’ e durante la giornata i bambini, con un apposito equipaggiamento fornito dagli organizzatori, hanno avuto l'opportunità ‘unica’ di salire a bordo delle auto da corsa che hanno sfilato disciplinate in una tranquilla ed emozionante parata. Gli organizzatori, Luca e Floriana Littardi ringraziano tutti, pubblico e partecipanti, i ragazzi del nO Ducati nO Party di Ventimiglia ed il loro presidente e tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la 3° edizione del Memorial José”.