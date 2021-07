Alla selezione di ‘Miss Mamma Italiana’ a Genova, tre mamme della provincia di Imperia accedono alle Pre Finali del concorso

Dopo la pausa ‘forzata’ dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di ‘Miss Mamma Italiana 2021’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia ‘Gold’ per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia ‘Evergreen’ per le mamme con più di 56 anni.

"‘Miss Mamma Italiana’ - spiegano gli organizzatori - sostiene ‘Arianne’ Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 4 luglio, nell’area eventi del ‘Buongustaio doc’ di Genova, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di ‘Miss Mamma Italiana 2021’.

Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di ‘Miss Mamma Italiana’ (per le mamme dai 25 ai 45 anni) ELENA CALCE 32 anni, casalinga, di Taggia (IM), mamma di Antonio, Samuel ed Aurora, di 16, 11 e 10 anni; fascia ‘Miss Mamma Italiana GOLD’ (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), PAOLA GERMANÀ 47 anni, estetista, di Grugliasco (TO), mamma di Alessia e Francesco, di 18 e 6 anni; fascia ‘Miss Mamma Italiana EVERGREEN’ (riservata alle mamme con più di 56 anni) LORENA BRUNATO, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 26 anni.

Queste le mamme che insieme ad Elena Calce, accedono alle Pre Finali Nazionali di ‘Miss Mamma Italiana 2021’ (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria - Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre:

◦ ‘Miss Mamma Italiana Eleganza’ ROSARIA MILETTA 37 anni, networker, di Arcola (SP), mamma di Desirè e Santino, di 20 e 13 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Dolcezza’ SIMONA LO CHIATTO 40 anni, addetta alle vendite, di Alessandria, mamma di Riccardo di 14 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Solare’ GIORGIA PERRUCCI 44 anni, assistente alla poltrona odontoiatrica, di Savona, mamma di Giulia, Gaia e Gabriel, di 21, 19 e 6 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Glamour’ MIRELA GJONI SHTYLLZA 40 anni, commerciante, di Cuneo, mamma di Samanta, Kevin e Hoze, di 17, 14 ed 11 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Sorriso’ SILVIA ZANICHELLI 44 anni, impiegata di banca, di Genova, mamma di Elia di 10 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Fashion’ VALENTINA BERTO 37 anni, estetista, di Taggia (IM), mamma di Andrea di 12 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana in Gambe’ VALENTINA CASARETO 43 anni, impiegata, di Genova, mamma di Vittorio e Tommaso, di 13 ed 11 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Sportiva’ CINZIA GAMBETTA 35 anni, impiegata amministrativa, di Savona, mamma di Mattia ed Alice, di 6 e 3 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Fasi Finali di ‘Miss Mamma Italiana GOLD’ (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) e ‘Miss Mamma Italiana EVERGREEN’ (riservata alle mamme con più di 56 anni):

◦ ‘Miss Mamma Italiana Gold Simpatia’ SABRINA CASSINI 51 anni, impiegata, di Pontedassio (IM), mamma di Enrico, Francesca ed Elena, di 28, 24 e 14 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa’ ROSARIA KATIA MICALIZZI 59 anni, casalinga, di Arenzano (GE), mamma di Davide e Carola, di 40 e 32 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e dalla genovese Elisa Dettore vincitrice del titolo ‘Miss Mamma Italiana Simpatia 2020’.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it".