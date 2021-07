Novità Nintendo E3 2021, come guardare lo streaming Nintendo E3 2021: Pokemon, Legends Arceus, Diamante, Perla e altro

Il 2021 sembra essere l'anno che i fan di Nintendo di tutto il mondo stavano aspettando. Con enormi annunci come le date di uscita di Pokemon Legends Arceus e i remake della serie Diamante e Perla, i fan di Pokemon hanno molto da aspettarsi.

Tuttavia, non riguarderà solo i Pokemon. Mentre l'iconico titolo Smash Ultimate dello sviluppatore sembra precipitare verso una conclusione e i fan di Zelda incrociano le dita delle mani e dei piedi per un nuovo Breath of The Wild, ci sono molte cose che potrebbero sfuggire alle crepe.

Nintendo sta facendo un grande sforzo per posizionarsi nel mondo degli eSports, poiché questo apre la strada a molti tornei e all'ingresso del marchio in nuove aree, come i negozi di scommesse. Infatti, gli articoli di recensione della 22bet presentano richieste da parte dei giocatori per l'accesso alle scommesse sui giochi Nintendo.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco tutto ciò che devi sapere per sintonizzarsi sullo stream E3 2021 di Nintendo.

Quando è lo streaming Nintendo E3?

E3L'E3 2021 è proprio dietro l'angolo e non vediamo l'ora di vedere con Nintendo portare alla festa.

Nintendo ha annunciato che il loro streaming ufficiale dell'E3 sarà attivo dal 12 giugno 2021 e durerà circa 40 minuti.

Orari di inizio del Nintendo E3: USA, UK, AUS, EU

Hai voglia di sintonizzarti? Ecco tutti gli orari di inizio del pre-spettacolo in onda:

8:00 PST

11:00 EST

16:00 BST

18:00 CEST

01:00 CEST

Nintendo: Treehouse Live

Subito dopo lo streaming del Nintendo Direct, è prevista una vetrina di tre ore che darà ai fan un tuffo nel gameplay dei titoli più recenti in arrivo su Switch.

Questo inizierà a:

9:00 PST

12:00 EST

17:00 CEST

19:00 CEST

02:00 CEST

Come guardare la conferenza stampa Nintendo E3 2021

Quindi ora sai il quando, devi sapere il dove. La conferenza stampa andrà in onda sull'E3 e sui rispettivi canali social di Nintendo, ma in particolare sui loro YouTube. Ecco le opzioni di cui siamo a conoscenza finora:

Il canale YouTube di Nintendo

Il canale YouTube dell'E3

L'app E3 2021

Quando lo streaming sarà attivo, ci assicureremo che sia incorporato qui per rendere la tua vita un po' più semplice.

Conferenza stampa Nintendo E3: cosa aspettarsi

Come accennato in precedenza, il 2021 promette di essere un grande anno per Nintendo in termini di Pokemon, ma c'è molto di più all'orizzonte dello sviluppatore.

Con le promesse di una nuova console e altro, lo streaming dell'E3 di Nintendo promette di essere un evento piuttosto spettacolare.

Pokémon Leggende Arceus

Game Freak / The Pokemon CompanyUn viaggio Pokemon molto diverso attende i fan dell'iconico franchise.

Il primo nella nostra lista di controllo è tutto ciò che riguarda Pokemon Legends Arceus. Il titolo in stile open world ha già i fan sulle spine e l'abbandono della data di uscita ufficiale ha solo aggiunto benzina sul fuoco.

Con il 28 gennaio 2022, che è anche la data che tutti aspettano con impazienza, i giocatori spereranno di cogliere qualche altro sguardo in questa versione molto diversa dell'avventura Pokemon. È fondamentalmente come se prendessi Pokemon e Zelda: Breath of the Wild e li fondessi insieme. Vedi perché siamo ancora eccitati?

Pokemon Diamante Brillante e Perla Splendente

The Pokemon Company / ILCAI giocatori di Pokemon potranno rivivere la regione di Sinnoh entro la fine dell'anno.

In uscita poco prima di Arceus, il 19 novembre 2021, è il remaster dei titoli di quarta generazione Diamante e Perla. Un viaggio nella memoria per gli allenatori di tutto il mondo, entrambi i titoli sono molto ricercati dagli allenatori di tutto il mondo.

Anche se non ci aspettiamo nulla di nuovo dal punto di vista del gameplay, sarà interessante vedere se gli sviluppatori ci forniranno ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità e sui miglioramenti grafici del titolo.

Zelda: Breath of the Wild 2

Se tutta quella follia Pokemon non ti ha alimentato, allora la possibilità di un sequel dell'iconico titolo di Zelda, Breath of the Wild, sicuramente lo farà. Sebbene sappiamo del sequel da un po' di tempo, ci sono state pochissime discussioni ufficiali al riguardo.

A parte questo trailer piuttosto inquietante, non sappiamo quasi nulla della nuova puntata della serie classica, quindi dovremo solo aspettare e vedere cosa ci regala l'E3.

Il nuovo Nintendo Switch Pro

PixabaySembra che il nuovo Switch arriverà prima piuttosto che dopo.

Mentre ci spostiamo in un'altra generazione di console, è probabile che vedremo alcuni frammenti della console più recente sul blocco: Nintendo Switch Pro .

Con il nuovissimo hardware dell'azienda che uscirà in autunno insieme all'alternativa più economica, lo Switch lite, i fan non avranno dubbi sulla possibilità di aggiornare la grafica, il software e molto, molto altro!

Metroid 4

L'ultimo nella nostra lista di "must-sees" è Metroid Prime 4. Presentato per la prima volta all'E3 nel 2017, i fan hanno aspettato in attesa di affondare i denti nell'attesissimo titolo.

Con solo il trailer di cui sopra e senza perdite finora, qualsiasi frammento di informazioni riaccenderebbe l'hype attorno al titolo classico.