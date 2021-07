Mercoledì la presentazione del progetto “Pays Capables” per una maggiore competitività dell’area transfrontaliera tra Italia e Francia

Mercoledì si terrà la presentazione degli studi propedeutici all’avvio dei diversi percorsi di formazione, per imprenditori e disoccupati, che verranno realizzati nell’ambito del progetto “Pays Capables” (programma INTERREG ALCOTRA ITA-FRA 2014-2020, Piano Integrato Territoriale “Pays Sages”).

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di una maggiore competitività dell’area transfrontaliera tra Italia e Francia.

I protagonisti di questa formazione sono gli operatori economici ed i giovani che vivono nei comuni della provincia di Imperia, dell’Alta Val Tanaro, dell’Alta Langa Montana e nel territorio della provincia di Nizza e delle Alpi francesi.

L’impegno costante dei soggetti partner del progetto “Pays Capables”, per favorire lo sviluppo e la competitività del territorio e delle sue imprese, si è intensificato proprio per superare e trovare nuove risposte dopo il periodo di pandemia vissuto nell’ultimo anno e mezzo.

Una mattinata di lavori, che traccia il cammino del progetto “Pays Capables” e mira a fare il punto sulle esigenze del territorio, in modo da consentire agli operatori di sviluppare strumenti e competenze comuni.

Sarà presentato il risultato degli studi propedeutici realizzati per definire i bisogni formativi del mercato e dell’area transfrontaliera.



Quattro i pilastri individuati durante gli studi: turismo, artigianato, agroalimentare ed edilizia.

Gli studi realizzati saranno presentati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, dalla Camera di Commercio di Cuneo, dalla Camera di Commercio ed Industria di Nizza e della Costa Azzurra, con una introduzione dell’Università della Costa Azzurra.

Per maggiori informazioni sull’attività visita il sito www.payscapables.ita-fra.it, la piattaforma di scambio delle attività formative che verranno messe in campo per le azioni in capo alla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.



Il progetto Pays Capables

Pays Capables è un progetto nato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia/Francia ALCOTRA 2014-2020, all’interno del progetto integrato territoriale PITer Paysages.

Il programma è volto a favorire lo sviluppo e la competitività dei territori imperiese, cuneese, Provenza, Alpi e Costa Azzurra, con specifico riferimento ai settori turismo, artigianato, agroalimentare e edilizia. Il Progetto Pays Capables intende altresì sostenere l’avvio di nuove imprese e una gestione imprenditoriale efficace, nel contesto transfrontaliero.



I partner dell’iniziativa sono: Chambre de Métiers et de l'Artisanat (Capofila); Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; Camera di Commercio di Cuneo; CCI Nice Côte d’Azur; Université Côte d’Azur; Métropole Nice Côte D’Azur; Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Per informazioni sulla presentazione del 7 luglio:

e-mail raffaella.ravera@rivlig.camcom.it - Tel. 019 8314288